Uomini e Donne news: Sonia ed Emanuele si trasferiscono

di Redazione 07/05/2017

La migliore prova d'amore che Sonia Lorenzini potesse fornire ad Emanuele Mauti? Come confermano le ultime news di gossip è accettare di trasferirsi a vivere con lui non a Roma, dove la coppia nata soltanto qualche mese fa a Uomini e Donne aveva cominciato a costruire la sua storia, ma a Latina che è la città dove attualmente l'ex corteggiatore vive perché lì gioca anche da professionista nella locale squadra di pallanuoto. Una decisione che i due ragazzi hanno maturato in queste settimane e che presto diventerà realtà anche perché la coppia di Uomini e Donne sta già cercando una nuova casa nella quale continuare a far crescere la sua storia. Ma per Sonia non è un cambiamento da poco perché l'ex corteggiatrice che poi è diventata tronista aveva già accettato di lasciare la sua vita a Mantova per cominciarne una nuova nella capitale. É stata la stessa Lorenzini a spiegare qualche tempo fa di avere nostalgia per la sua famiglia e per gli amici, come era normale, ma che lei era convinta di voler aprire un capitolo nuovo della sua vita ed era giusto farlo con Emanuele, l'uomo che è tornato a farla sorridere e le ha fatto ritrovare la fiducia in se stessa. Scelte certo non facile per l'ex tronista di Uomini e Donne. Ma Sonia, che ha dimostrato di credere sino in fondo nella sua scelta e nel rapporto d'amore con Emanuele, è pronta per rimettersi in gioco possibilmente nel mondo della moda che è quello a lei più vicino. Intanto molti fans stanno apprezzando la sua volontà e la stanno anche rivalutando perché all'epoca la sua scelta sembrava soltanto di comodo.

