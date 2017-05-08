Home Gossip Tina Cipollari stanca di Uomini e Donne

Tina Cipollari stanca di Uomini e Donne

di Redazione 08/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo ventuno anni di risate e polemiche, travestimenti e urla Tina Cipollari è pronta per dare un taglio netto al suo passato e al suo presente lasciando in maniera definitiva Uomini e Donne per dedicarsi a nuovi progetti televisivi? La voce circola da qualche tempo e le ultime news di UeD confermano che la storica opinionista del dating show di Canale 5 sarebbe pronta per tagliare il cordone ombelicale che la lega da sempre a Maria De Filippi. Tina sa bene di essersi creata negli anni un personaggio credibile e amato dal pubblico, ma anche molto forte tanto che negli ultimi tempi non sono mancati i contrasti molto accessi con Gemma Galgani, ormai la sua storica nemica a Uomini e Donne, ma anche con Gianni Sperti e persino con la stessa De Filippi che non ha negato di riuscire a contenere con molta fatica le esuberanze della donna e di essere costretta molte volte a tagliare interi pezzi nelle registrazioni del Trono Over perché certe partentesi tra la Cipollari e la Galgani non possono essere montate per i toni accesi che raggiungono. A questo però si aggiunge un ulteriore elemento: Tina infatti nelle ultime ore ha postato un'immagine tratta dalla prima puntata della sua avventura a Pechino Exress 5 un anno fa insieme all'amico del cuore Simone Di Matteo. Lo ha fatto per ricordare quella bellissima esperienza, per ringraziarlo del fatto che c'è sempre lui a guidarla e a starle vicino, ma anche per lanciare un messaggio: “Un bacio a tutti voi. Stiamo tornando”, ha scritto infatti Tina. Forse finalmente le anticipazioni tv di qualche settimana fa, quando si dava per probabile il ritorno della coppia degli 'Spostati' anche nella nuova edizione di Pechino Express sta diventando realtà?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp