Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ladispoli, Antonio Ciontoli accusato di omicidio volontario

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina, rischia grosso. Il militare è accusato di omicidio volontario perché, domenica scorsa, un proiettile della sua pistola ha preso in pieno il fidanzato della figlia, Marco Vannini. L'episodio è avvenuto nella villetta di Ciontoli a Ladispoli, ridente località balneare in provincia di Roma.

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire riguardo a questa vicenda, anche perché sembra che non ci fossero screzi tra il sottufficiale e il fidanzato della figlia. Entrambi i ragazzi appartengono a famiglie perbene. Come mai è accaduto un fatto simile. Fatto sta che, qualche giorno fa, Marco è stato raggiunto da un colpo di pistola alla spalla. Il giovane ha perso molto sangue e i soccorsi si sono rivelati vani.

La famiglia di Marco è affranta e vuole giustizia. Ancora ci sono tantissimi punti da chiarire, come quello del ritardo dei soccorsi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Texas, gemelline siamesi nascono al Corpus Christi Medical Center: lanciata raccolta fondi

Articolo Successivo

Melissa Satta difende Boateng: “Non è un bad boy solo perché tatuato e con la cresta"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016