Texas, gemelline siamesi nascono al Corpus Christi Medical Center: lanciata raccolta fondi

20/05/2015

Straordinario parto gemellare in Texas, precisamente al Corpus Christi Medical Center. Una donna ha dato alla luce 3 gemelline, di cui due siamesi. Le piccole sono venute alla luce alla 34esima settimana e godono di buona salute, come la mamma.

Le gemelle siamesi sono unite al livello del bacino e tra qualche settimana verranno sottoposte a un delicato intervento chirurgico per la divisione. Il padre e la madre hanno promosso una raccolta di fondi che servono per sostenere le spese necessarie alla cura delle loro figliolette. L'operazione a cui dovranno essere sottoposte le gemelline siamesi, infatti,costa tanto.

