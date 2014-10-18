Ladispoli: nigeriano semina panico, ciclista travolto e ucciso

Un nigeriano ha seminato il panico, stamane, a Ladispoli (Roma) in quanto ha dapprima travolto 4 ciclisti; poi, come se non fosse accaduto nulla, ne ha investito un altro. Quest'ultimo ciclista è morto. Gli uomini della Polizia stradale hanno subito individuato l'immigrato, un 48enne e l'hanno messo in manette.

I due episodi sono avvenuti stamani, dopo le 10. Il nigeriano ha urtato con la sua vettura 6 ciclisti che si trovavano in via Settevene Palo ma non si è fermato per prestare soccorso; anzi si è dato subito alla fuga. Successivamente, ne ha travolto un altro, facendogli fare un volo di circa 40 metri. Non c'è stato scampo per il povero ciclista, che è morto durante il trasporto in ospedale.

4 dei 6 ciclisti travolti sono finiti in ospedale. Non è la prima volta che a Ladispoli vengono investiti ciclisti da pirati della strada.