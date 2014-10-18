Loading...

Dimagrire subito con 'diario alimentare': prendere nota dei cibi consumati

Redazione Avatar

di Redazione

18/10/2014

Se annotate ciò che mangiate in una specie di diario potreste perdere molti chili. Pare che la scrittura possa favorire la meditazione sul comportamento a tavola.

Il responsabile di Nutrizione clinica ed educazione alimentare degli Istituti Clinici Zucchi di Monza, Alfredo Vanotti, ha ricordato che è fondamentale appuntarsi ciò che si mangia, specialmente gli alimenti più calorici. Insomma, il diario sarebbe una sorta di memorandum di ciò che si è mangiato e bevuto durante la giornata.

Non bisogna, però, indicare sul 'diario alimentare' solo ciò che si è consumato a pranzo e cena, ma anche eventuali 'alimenti extra'.

Le persone che vogliono dimagrire, dunque, dovrebbero prendere nota di tutto, ma proprio tutto quello che mangiano.

