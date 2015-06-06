Loading...

Landini presenta Coesione Sociale: "Nata fuori dai partiti"

06/06/2015

Il segretario della Fiom, Maurizio Landini, ha creato Coesione Sociale, un movimento che dovrà comprendere tutti coloro che sono stanchi delle chiacchiere e dell'immobilismo del governo Renzi. Landini ha voluto subito chiarire, però, che Coesione Sociale non è il prodromo di un partito.

"Coesione Sociale è nata fuori dai partiti per ricostruire la politica con la Pi maiuscola... Non mi faccio ingabbiare dal partito", ha detto Landini ai giornalisti durante un'intervista al Centro Congressi di via dei Frentani.

Domani il leader della Fiom terrà un discorso ma intanto dice: "Per cambiare il Paese democraticamente non si può prescindere dalla partecipazione delle persone. Il nostro obiettivo è ricostruire la partecipazione partendo dai contenuti. Vogliamo promuovere una larga partecipazione dal basso".

