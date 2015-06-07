Mattarella, monito alla Fao: "No a diseguaglianze ed esclusioni"

Belle parole quelle proferite dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione della Fao, la Conferenza dell'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura. Peccato che in Italia tali moniti vengono recepiti poche volte.

"Le diseguaglianze, anche quelle interne, non sono un prezzo necessario per la competizione e la crescita. Al contrario, diseguaglianze ed esclusioni aprono fratture sociali e deprimono le potenzialità di sviluppo. Colpiscono, in particolar modo, proprio la sostenibilità dello sviluppo", ha asserito Mattarella, ricordando che nel mondo 800 milioni di persone non hanno cibo, di cui 160 milioni sono bimbi under 5. Il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di una cooperazione tra nazione per evitare odio e faziosità.