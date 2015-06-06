Laura Pausini: iniziate prevendite concerti-eventi 2016

Laura Pausini vuole emozionare ancora una volta i suoi fan. E' per questo che sta preparando 3 concerti-eventi che si svolgeranno il prossimo anno, precisamente il 4 giugno a Milano, l'11 a Roma e il 18 a Bari. Sono già iniziare le prevendite.

Nelle piazze di Roma, Milano e Bari sono state allestite postazioni tecnologiche che permettono ai fan di interagire con Laura. L'Instagram Corner e il Twitter Wall sono soltanto due degli strumenti tecnologici che consentono ai fan di farsi notare dalla loro beniamina.

Ai fortunati possessori del biglietto verrà consegnato anche un interessante kit, #SIMILIPACK Limited Edition, contenente oggetti che rallegreranno decisamente i supporter della cantautrice italiana, come una t-shirt personalizzabile, mediante un pennarello, col proprio account social.