Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Laura Pausini: iniziate prevendite concerti-eventi 2016

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Laura Pausini vuole emozionare ancora una volta i suoi fan. E' per questo che sta preparando 3 concerti-eventi che si svolgeranno il prossimo anno, precisamente il 4 giugno a Milano, l'11 a Roma e il 18 a Bari. Sono già iniziare le prevendite.

Nelle piazze di Roma, Milano e Bari sono state allestite postazioni tecnologiche che permettono ai fan di interagire con Laura. L'Instagram Corner e il Twitter Wall sono soltanto due degli strumenti tecnologici che consentono ai fan di farsi notare dalla loro beniamina.

Ai fortunati possessori del biglietto verrà consegnato anche un interessante kit, #SIMILIPACK Limited Edition, contenente oggetti che rallegreranno decisamente i supporter della cantautrice italiana, come una t-shirt personalizzabile, mediante un pennarello, col proprio account social.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Landini presenta Coesione Sociale: "Nata fuori dai partiti"

Articolo Successivo

Alba Parietti: accoglienza spettacolare a Ciampino, applausi e trepidazione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016