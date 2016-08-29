L’arte del Burlesque è di casa a Riccione

un livello per principianti, dove verranno spiegate le tecniche base del burlesque, come il teasing e il tassel twirling , le mosse necessarie, le pose e gli accessori giusti;

Un evento unico per imparare tutti i trucchi della seduzione e riscoprire se stessi. Se mai avete ammirato quella dolcezza un po’ retrò delle ballerine di burlesque, con i loro balletti seducenti e le movenze ammiccanti, l’evento in programma a Riccione per la fine di settembre potrebbe fare al caso vostro. Con “Impara l’arte del burlesque con Freaky Candy” vi verranno infatti svelati i trucchi per fare ammattire gli uomini e sentirvi più seducenti e sicure di voi: un boa di piume può fare miracoli, signore. Freaky Candy, performer di fama internazionale che ha avuto la fortuna di cominciare il proprio percorso proprio sulla Riviera Romagnola, propone una serie di incontri da tenersi il giornopresso la, spettacolo, arte in viale Enzo Ferrari. Il corso è articolato in tre parti:Un corso quindi che include la conoscenza del proprio corpo e della propria sensualità, il superamento di barriere emotive e dell’ impaccio che spesso le accompagna. Il burlesque alla base ha la concezione di prendersi poco sul serio ma al contempo essere consapevoli a 360° delle capacità del proprio corpo; la possibilità di abbandonare la propria “pelle” nel quotidiano e lasciarsi andare alla fantasia. Insomma, parliamo di un corso rivolto a ogni tipo di donna, che si pone come obiettivo la riscoperta della propria femminilità, tra realtà e finzione, recitazione e seduzione. Il mix perfetto per dare una scossa al vostro inverno. Raggiungere la cittadina romagnola sarà facile, e volendo potreste anche decidere di trascorrere una notte in unper poter godere anche degli eventi dedicati alla vita notturna, che nonostante la fine dell’estate, è ancora viva e vegeta su queste spiagge.