L’arte del Burlesque è di casa a Riccione
di Redazione
29/08/2016
Un evento unico per imparare tutti i trucchi della seduzione e riscoprire se stessi. Se mai avete ammirato quella dolcezza un po’ retrò delle ballerine di burlesque, con i loro balletti seducenti e le movenze ammiccanti, l’evento in programma a Riccione per la fine di settembre potrebbe fare al caso vostro. Con “Impara l’arte del burlesque con Freaky Candy” vi verranno infatti svelati i trucchi per fare ammattire gli uomini e sentirvi più seducenti e sicure di voi: un boa di piume può fare miracoli, signore. Freaky Candy, performer di fama internazionale che ha avuto la fortuna di cominciare il proprio percorso proprio sulla Riviera Romagnola, propone una serie di incontri da tenersi il giorno 27 settembre presso la Aga Scuola danza, spettacolo, arte in viale Enzo Ferrari. Il corso è articolato in tre parti:
- un livello per principianti, dove verranno spiegate le tecniche base del burlesque, come il teasing e il tassel twirling, le mosse necessarie, le pose e gli accessori giusti;
- un corso avanzato per coloro che hanno già avuto modo di sperimentare la sottile arte del burlesque e vogliono approfondire il discorso con coreografie e tecniche più complesse come la baloon e la fan dance, o avere indicazioni per la creazione di una propria “stage persona”;
- un terzo livello, per coloro che non hanno interesse alle luci del palcoscenico ma vorrebbero superare la propria timidezza e sentirsi più sicure e sensuali, già nei piccoli gesti quotidiani, o imparare come mettere in pratica alcuni aspetti del burlesque per i propri mariti e fidanzati (“how to strip for your husband”, ovvero “come fare uno spogliarello per vostro marito”, potrebbe essere una idea interessante).
Articolo Precedente
Sei Intelligente Se Non Hai Amici, I Geni Sono Solitari
Articolo Successivo
Come curare i brufoli sottopelle?
Redazione