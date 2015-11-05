Home Home Laura Pausini: Domani Uscirà "Simili", Brani Firmati da Antonacci e Sangiorgi

Laura Pausini: Domani Uscirà "Simili", Brani Firmati da Antonacci e Sangiorgi

di Redazione 05/11/2015

Laura Pausini torna con un nuovo disco "Simili", che uscirà domani, 6 novembre 2015, in Italia, e il 13 novembre in Sudamerica. L'album arriva a un anno da "Inedito" e due anni da "20 - The Greatest Hits" e certamente riscuoterà un grande successo in tutto il mondo Laura ha deciso di entusiasmare nuovamente i suoi tanti fan italiani e nel mondo. L'artista italiana, stavolta, si è fatta aiutare da molti amici e colleghi in fase di realizzazione del disco. Biagio Antonacci, che per la Pausini ha scritto molte celebri ballate, è l'autore sia di "Lato destro del cuore" che di "E' a lei che devo l'amore". Il brano "Sono solo nuvole", invece, è stato scritto dal leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Jovanotti ha scritto per Laura "Innamorata". La Pausini ha chiesto supporto anche a L'Aura, che è la 'madre' della canzoni "Io c'ero (+ amore x favore)" e "Lo sapevi prima tu". "Simili" è anche un po' figlio di Niccolò Agliardi, visto che non ha scritto solamente la title track ma anche altre 5 ballate, ovvero "Il nostro amore quotidiano", "Chiedilo al cielo", "Ho creduto a me", "Per la musica" e "Colpevole". Un brano di "Simili", "200 note", è stato scritto anche da Tony Maiello, concorrente della prima edizione di X Factor e trionfatore, 5 anni fa, di Sanremo Giovani. Forse non tutti sanno che Laura ha scritto "Per la musica" assieme agli iscritti al suo fan club ufficiale: 28 fortunati hanno collaborato con l'artista nella stesura del testo della ballata . Deve essere stata proprio una bella esperienza! La cantante italiana più famosa al mondo ha già fatto uscire i videoclip di diverse ballate contenuti in "Simili": in quello di "Lo sapevi prima tu", ad esempio, c'è Fabrizio Pausini, padre dell'artista. Non poteva essere diversamente, visto che Laura ha dedicato il brano al papà. Ricordiamo, infine, che nel videoclip di "Simili" ci sono gli attori della celebre serie tv "Braccialetti Rossi".

