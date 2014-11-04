Loading...

Lavorare di notte danneggia il cervello, processo reversibile

04/11/2014

Brutta notizia per chi è costretto ad effettuare turni di lavoro notturni. A quanto pare, lavorare di notte fa male al cervello.

Un team di studiosi franco-gallese ha scoperto che il cervello di un soggetto che lavora di notte o in orari strani invecchia rapidamente. Per fortuna si tratta di un processo reversibile; basta sospendere l’attività notturna, infatti, per notare i primi benefici a livello di salute cerebrale.

Gli studiosi hanno notato che lavorare di notte fa decisamente male al cervello. Se possono non si possono eliminare i turni notturni, è bene sottoporsi a regolari controlli, soprattutto se compaiono sintomi patologici.

