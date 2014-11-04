Brad Pitt e Angelina Jolie protagonisti di "By the sea": insieme sul set

Brad Pitt e Angelina Jolie sono affiatatissimi, sul set e fuori. I due attori tornano a recitare insieme a 9 anni "Mr. & Mrs.Smith".

Brad e Angelina, genitori di 6 figli, saranno i protagonisti di "By the sea" e vestiranno i panni proprio di marito e moglie. Attualmente non si sa molto riguardo al film che, secondo alcune fonti, dovrebbe uscire il prossimo anno. Si sa solo che la pellicola è scritta e diretta da Angelina Jolie.

La coppia è stata immortalata sul set, quando era a bordo di un'auto d'epoca. Non vediamo l'ora di vedere "By the sea", film che sicuramente calamiterà molte persone al cinema.