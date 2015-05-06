Home Attualità Lega il cane ai binari per farlo investire: salvato da uno sconosciuto

di Redazione 06/05/2015

Fatto incredibile che arriva da Manchester, ove un uomo dopo aver picchiato con un bastone il suo cane lo ha legato ai binari con l'obiettivo di farlo travolgere dal treno che sarebbe passato di lì a pochi secondi. Il macchinista del treno si è accorto che qualcosa non andava, avendo notato un uomo che camminata sui binari, quindi ha tirato i freni e tentato di fermare la locomotiva, accorgendosi che c'era un cane disteso sulla strada ferrata. Fortunatamente per l'animale dalla recinzione è sbucato un uomo che lo ha liberato in pochi istanti, strappandolo alla morte: il padrone del cane è stato fermato dalla polizia, che lo ha arrestato. L'uomo di 49 anni, è stato processato e giudicato colpevole. Michela Galli

