Juventus, Pogba andrà al Paris Saint Germain? Club francese preme

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2015

TITOLO

Tutti vogliono Pogba, centrocampista messo in vendita dalla Juventus. In estate sapremo quale maglia vestirà il talentuoso calciatore bianconero.

Secondo le ultime informazioni, il Paris Saint Germain sta premendo per l'acquisto di Pogba. Il club transalpino, comunque, non ha riferito nulla a riguardo.

Il Paris Saint Germain, però, non è l'unica squadra interessata all'asso della Juve: pronte all'acquisto anche Barcellona e Real Madrid. Pare che Raiola, ieri, si sia recato a Torino, nella sede del blasonato club italiano.

E il Manchester City? Ce lo dimentichiamo? No. Si vociferi che gli inglesi, per portarsi Pogba a casa, siano disposti a sborsare la bellezza di 100 milioni di euro. Una cifra del genere farà cedere la Juventus? Vedremo.

