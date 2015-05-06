Roma, migranti con scabbia e tubercolosi fuggono da campo profughi

Ieri sono fuggiti diversi profughi dal campo profughi di via Tiberina, a Roma. Il problema è che molti di essi hanno la scabbia e la tubercolosi. E' allarme, dunque. Si pensi che dei 70 profughi arrivati al campo Tiber solo 20 sono arrivati all'ufficio stranieri per l'identificazione.

Nonostante queste problematica, in Sicilia arrivano altri immigrati: a Palermo ne sono arrivati 500; a Catania 194. Su una nave sono stati rinvenuti anche 5 cadaveri.

Gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza stanno monitorando la situazione in Sicilia; la Caritas diocesana, invece, provvede a sfamare gli immigrati stremati, fornendo anche scarpe ed abiti. E i politici?