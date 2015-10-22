Home Attualità Lego, Troppi Ordini: Regali di Natale a Rischio

di Redazione 22/10/2015

Lego, nota azienda che produce mattoncini colorati per bimbi, ha dichiarato che probabilmente non potrà evadere tutti gli ordini entro la fine dell'anno, quindi molti bimbi potranno non vedere il loro regalo sotto l'albero di Natale. Peccato! Alla luce di quanto ha comunicato recentemente Lego, è meglio che i bimbi optino per regali che non siano mattoncini colorati per Natale. Il colosso dei giocattoli ha reso noto che le richieste sono troppe per poter essere soddisfatte entro un lasso di tempo breve. La società ha comunque preso atto della problematica ed ha promesso che provvederà a realizzare altri stabilimenti nel mondo, migliorando altresì i suoi impianti. Insomma, Lego migliorerà la sua capacità produttiva. "Le nostre fabbriche lavorano giorno e notte, cercheremo di fare del nostro meglio", ha reso noto il portavoce della Lego. Certo, non è facile per il 'gigante' danese accontentare tutti i clienti. Basti pensare che il numero di domande, nei primi 6 mesi di quest'anno, è aumentato del 18%. Le fabbriche dislocate in Ungheria, Messico, Repubblica Ceca e, ovviamente, Danimarca lavorano giorno e notte ma non sono più in grado di soddisfare la domanda. L'azienda danese, a quanto pare, inaugurerà una nuova fabbrica in Cina tra due anni. Ciò consentirà di produrre di più e quindi evitare inconvenienti come quello che si è verificato quest'anno. Lego appartiene ai familiari del fondatore Ole Kirk Kristiansen e negli ultimi anni ha avuto fatturati da capogiro battendo, in termini di vendite, i competitor Hasbro e Mattel. Uno splendido momento per Lego. C'è bisogno di nuovi stabilimenti, però, altrimenti non si riuscirà ad accontentare tutti i giovani clienti.

