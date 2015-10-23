Home Home Fumo Passivo Dannoso per Denti Bimbi: Rischio Carie Aumenta

Fumo Passivo Dannoso per Denti Bimbi: Rischio Carie Aumenta

di Redazione 23/10/2015

Fumare fa male, e il fumo passivo ancor di più. I medici l'hanno sottolineato tantissime volte. E se ci dicessero che il fumo passivo è dannoso per la salute dei denti dei bimbi? Un team di studiosi nipponici ha scoperto che una delle ragioni per cui molti bimbi sono colpiti da carie è l'esposizione al fumo passivo. Insomma, se mamma o papà, o entrambi, fumano c'è il rischio che i figli vengano colpiti da carie nei denti da latte. Il fumo, infatti, contiene sostanze venefiche che pregiudicano anche lo sviluppo regolare dei denti dei bambini. Dopo aver svolto un'accurata indagine su circa 75.000 bimbi, i medici hanno notato che la maggior parte dei piccoli colpiti da carie infantili erano figli di genitori fumatori. Le indagini sono state effettuate in periodi diversi della vita dei bimbi, ad esempio a 1 mese, a 4 mesi e poi a 36 mesi. Insomma, se i genitori fumano i figli saranno quasi sicuramente colpiti da carie infantili. Gli studiosi nipponici hanno rivelato che nel 6,8% dei casi è stato possibile anche notare che il fumo passivo era stata l'unica causa dell'insorgenza della carie e dei problemi ai denti. Sono stati 13.000 i bimbi monitorati che hanno avuto problemi di carie dopo diversi mesi dalla nascita. Ne deriva che il fumo di sigaretta non causa solo problemi alla dentatura dei fumatori ma anche a quella di coloro che sono spesso vicino ai fumatori, figli in primis. Alla luce del risultato di tale studio non possiamo che ricordare di non fumare o, se proprio non si riesce a stare lontano dalle 'bionde', fumare lontano dai bimbi. Ai numerosi effetti negativi del fumo passivo, dunque, si aggiunge anche quello dei problemi ai denti. Se non si vuole che i propri figli vengano colpiti dalla carie, non bisogna accendersi le 'bionde'. Prevenire è meglio che curare, no? Tra le cause dei problemi ai denti c'è il fumo di tabacco, grande nemico della salute della dentatura. Inutile, poi, ricordare i danni che il fumo provoca all'organismo umano. E' stato scoperto che, se si fumano 20 sigarette al giorno e si inizia a fumare a 25 anni, la vita si accorcia di 4,6 anni circa. Soffermandoci, invece, sui problemi ai denti causati dal fumo dobbiamo rammentare che il rischio di parodontite per i fumatori è tre volte superiore rispetto a chi non fuma. La parodontite non è altro che un'infiammazione dei tessuti che sorreggono i denti. Pian piano tali tessuti diventano più deboli e, alla fine, i denti cadono. Le ragioni per cui il fumo di sigaretta è così deleterio per i denti propri e dei bimbi sono differenti. La principale causa, però, è rappresentata dalla nicotina, che fa calare sangue e ossigeno necessari al parodonto. Dobbiamo sottolineare, infine, che la maggior parte dei fumatori soffre di problemi come tartaro, macchie dei denti, recessione gengivale e carie. Non è ancora stato scoperto se a causare la carie sia, effettivamente, la nicotina oppure la tendenza di molti fumatori a non curare la loro dentatura. Insomma, ci sono mille motivi per smettere di fumare!

