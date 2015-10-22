Home Home Andrea Bocelli, Duetto con Ariana Grande in "Cinema", Album che Onora Settima Arte

Andrea Bocelli, Duetto con Ariana Grande in "Cinema", Album che Onora Settima Arte

di Redazione 22/10/2015

Il grande tenore Andrea Bocelli ha voluto omaggiare il cinema con un disco comprendente 16 ballate, tutte emozionanti, che soddisferanno tutti gli amanti della musica e della settima arte La nuova 'fatica' di Bocelli è intitolata, appunto, "Cinema" ed elogia opere come "Il Postino", "Colazione da Tiffany", "West Side Story", "Love Story" e "Il Gladiatore". Nel nuovo disco di Andrea ci sono anche duetti con Nicole Scherzinger, la moglie Veronica e Ariana Grande. Bocelli ha potuto realizzare questa grandiosa opera anche grazie al sostegno di artisti del calibro di David Foster, Tony Renis e Humberto Gatica. "Ho scelto di incidere un album con le musiche da film perché secondo me è una musica libera, senza regole per questo posso dire che mi sono divertito molto ad inciderlo", ha asserito il tenore. Relativamente al duetto con Ariana Grande, Andrea ha dichiarato: "Ariana era venuta a trovarmi a Miami e proprio quel giorno doveva venire dall'Italia mio figlio Matteo che è un suo grande fan. Quando è arrivato alla porta di casa ad aprirgli la porta è stata proprio Ariana! E' stato fantastico perché è rimasto letteralmente senza parole. E' nata così una bella collaborazione con lei perché lei attraversa diverse generazioni e canta in modo diverso dal solito in questo brano". Un brano di "Cinema" è stato dedicato dall'artista toscano a Caterina Caselli: "Quando Caterina mi ha visto la prima volta da Zucchero mentre cantavo poi è venuta da me dicendo che ero bravissimo ma anche un bellissimo ragazzo. Le ricordavo molto Omar Sharif, protagonista appunto del Dottor Zivago. E' un brano che in qualche modo dedico a lei". "Cinema" uscirà domani, 23 ottobre 2015, e siamo certi che sarà un vero successo. Ricordiamo che, domenica prossima, Andrea Bocelli sarà una superstar degli MTV EMA, in programma al Mediolanum Forum di Assago.

