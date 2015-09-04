Home Salute Leucemia: guarire con farmaco anti-diabete, niente recidive

04/09/2015

L'arma contro la leucemia potrebbe essere proprio un farmaco usato per curare il diabete. La notizia è stata pubblicata dall'autorevole magazine Nature. Un team di scienziati ha somministrato a 24 pazienti un mix di medicinali tradizionali e anti-diabetici; ebbene, dopo un anno, la metà dei pazienti in cura stava guarendo Gli scienziati hanno anche notato che i primi tre pazienti a cui era stato somministrato il farmaco anti-diabete non sono stati colpiti nuovamente dalla leucemia dopo cinque anni. Adesso i ricercatori auspicano di poter testare il farmaco per curare il diabete anche contro altre neoplasie. Peter Johnson, coordinatore del Cancer Research UK, ha rivelato alla BBC: "Sarà interessante vedere se questa combinazione funzionerà anche in studi clinici di grandi dimensioni". In realtà la scoperta non ci sorprende così tanto, visto che, qualche mese fa, un team di scienziati dell'Università di Genova ha scoperto che la metformina, un farmaco solitamente usato per curare il diabete, impedisce alle cellule neoplastiche di prendere gli zuccheri del sangue e quindi di rafforzarsi. La scoperta del gruppo di scienziati genovesi è stata determinante per iniziare sperimentazioni volte a constatare l'efficacia del farmaco anti-diabete in terapie anti-cancro. I ricercatori genovesi hanno fatto la scoperta partendo da un presupposto: i tumori sono ghiotti di zucchero, quindi crescono grazie al glucosio. E' stato però notato che la metformina ostacola lo sviluppo dei tumori, impedendogli di 'ricaricarsi' con lo zucchero. La Società Italiana di Diabetologia sottolineò che la scoperta fatta dai ricercatori dell'Università di Genova è determinante per rendere più efficaci le classiche terapie anti-tumorali.

