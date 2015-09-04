Home Attualità Kazim Gurbuz: 95enne che sembra un 40enne, segreto è yoga

di Redazione 04/09/2015

Avere 95 anni e dimostrarne 40. Non è il titolo di un film ma verità. Un turco, Kazim Gurbuz, è nato nel 1920 ma a vederlo sembra che abbia non più di 40 anni. La notizia è stata riportata da diversi media e magazine di tutto il mondo Il segreto di Kazim, uomo muscoloso e tonico, sarebbe lo yoga, disciplina che gli ha permesso di mantenere una salute di ferro e non invecchiare. Il 95enne ha confessato durante diverse interviste: "Sono esattamente com'ero a 25 anni, mi sento benissimo, non soffro di nessun 'acciacco' dovuto all'età e la mia attività sessuale mi regala ancora ottime performance". A tutti quelli che gli domandano quale sia il segreto del suo benessere e della sua straordinaria forma fisica, Kazim risponde sempre la meditazione, che gli consente di allontanare stress, agitazione e qualsiasi nervosismo. Grazie allo yoga, il 95enne riesce ad 'afferrare' sempre la serenità e l'equilibrio. Prima di iniziare a praticare lo yoga, però, Kazim era una persona come tante, vittima di stress, affanni quotidiani e con pessime abitudini alimentari. La meditazione ha aiutato l'uomo a 'rinascere': pensate che, dopo un incidente non riusciva più a camminare e, grazie allo yoga, è tornato come prima. Insomma, Kazim deve tutto all'antichissima disciplina. Il 95enne passa le giornate tra natura, sport, sole, meditazione e yoga. Secondo lui, il fulcro del benessere di ognuno è nel cervello: "Se lo si sa ascoltare è capace di rigenerare muscoli e nervi". Kazim, ora, vuole arrivare a 130 anni: "Ho tutte le carte in regola per poterci riuscire. Ognuno di noi può vivere così a lungo. La vita inizia a 63 anni. Basta prendersi cura di sé". Iniziamo tutti a fare yoga, per allontanare lo stress?

