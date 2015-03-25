Lionel Messi paperone del calcio: giocatore più ricco del pianeta
di Redazione
25/03/2015
In base alla recente classifica stilata da France Football, il calciatore più pagato al mondo è Lionel Messi, che ha intascato la bellezza di 65 milioni di euro.
Seconda posizione (54 milioni di euro) il vincitore del Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo. Terza posizione per Neymar (36,5 milioni di euro). Nella top 20 non figura nessun italiano. Nella classifica degli allenatori più pagati, invece, Carlo Ancelotti occupa la seconda posizione, dietro a Mourinho.
Redazione
