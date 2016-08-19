Loading...

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

OLIMPIADI, ULTIME CHANCES AZZURRE  Penultimo giorno di giochi olimpici. I riflettori su Rio stanno per spegnersi, ma non di certo la voglia di vincere degli atleti in possibilità di medaglia. Tra loro, anche molti italiani che, quest'oggi e questa sera, proveranno a difendere il medagliere azzurro. Una bella Olimpiade quella azzurra con tante sorprese e conferme che attestano il livello sportivo degli atleti italiani. La gara più importante del giorno (o meglio della sera) sarà quella che vedrà fronteggiarsi il Setterosa, ossia la nazionale femminile di pallanuoto e la nazionale americana. Una gara per l'oro non facile. Sicuramente almeno l'argento le atlete se lo porteranno a casa, ma vincere l'oro non sarà semplice, contro le campionesse del mondo in carica, super-favorite e tecnicamente quasi imbattibili, ma mai dire mai. Alle 17 del pomeriggio, invece, si concorre per la medaglia nel nuoto sincronizzato. Le italiane daranno il meglio per portarsi a casa un'altra importante medaglia e rinforzare il medagliere azzurro, già pingue. Questa sera, invece, grande spettacolo con la staffetta 4x100 maschile in cui vi sarà Usain Bolt, già detentore di tutti gli ori olimpici nelle sue specialità e desideroso di far portare a casa un altro oro anche alla sua squadra. Grandi emozioni azzurre prima che l'attenzione mediatica su Rio si spenga, purtroppo, quasi per sempre. 
