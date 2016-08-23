Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Appena iniziato il campionato di Serie A 2016-2017
. Tante le attese, ed una vincitrice già annunciata. La Juventus
, con gli ultimi acquisti da capogiro, vuole vincere tutto quest'anno ed agli altri, forse, non resta che stare a guardare. Speranze, dietro la Juve, le hanno Napoli e Roma ed, a seguire, un Milan che non ha fatto molto calcio mercato ed un Inter che ha appena cambiato allenatore.
Le migliori offerte per quanto riguarda le partite di Serie A le offre Sky, grazie al pacchetto Sky Calcio
, sicuramente il più completo, avendo i diritti per quasi tutte le partite di serie A, con, inoltre, approfondimenti interessanti. Mediaset Premium non sembra all'altezza di Sky in quanto ad offerta sportiva.
In chiaro, su Rai Due, via libera alla classica Domenica Sportiva
, in seconda serata, su Rai Due, con numerosi ospiti ed appassionati ed il pomeriggio sportivo sarà ancora una volta affidato a Nicola Savino, irriverente conduttore dell'apprezzato format Quelli Che Il Calcio.
Insomma, il digitale terrestre offre alcuni spunti, ma i veri appassionati di calcio non devono perdersi la ricca offerta Sky Calcio, con telecronache in diretta ed il punto della situazione, minuto per minuto, sul Campionato di Serie A.
Chi tifate? Chi, secondo voi, riuscirà a tener testa alla temutissima Juventus, quest'anno?