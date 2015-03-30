Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

L’iPad di Papa Francesco venduto all’asta per beneficenza

Redazione Avatar

di Redazione

30/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Papa Francesco è un pontefice particolarmente amato, che da sempre attira molta attenzione su di sé; un'attenzione che a Montevideo in Uruguay, hanno pensato di “sfruttare” per fare opere di beneficenza! Come? Semplice, mettendo in vendita al migliore offerente ad una casa d'aste specializzata, un iPad utilizzato da Papa Francesco, con l'intento di raccogliere circa 40mila dollari per il Liceo Franciso, una scuola cristiana nella città di Paysandú, nel nordovest dell’Uruguay. Il denaro raccolto con la vendita dell'iPad, che fu regalato dal Pontefice al sacerdote uruguaiano Gonzalo Aemilius in occasione di una visita di quest'ultimo in Vaticano, sarà usato infatti per l’ampliamento di spazi, per accogliere più alunni e per la costruzione di una struttura sportiva. Sull'Ipad è riportata una scritta che recita in spagnolo "Sua santità Francesco" e ancora, "Servizio internet del Vaticano" con la data del marzo 2013. L’asta è prevista per il prossimo 14 aprile, ma qualora non si raggiungerà un minimo di 40mila dollari, l’iPad del Papa non verrà venduto. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Modella lascia le passerelle per lavorare in miniera

Articolo Successivo

Contratti a tempo indeterminato: Jobs Act dà primi frutti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025