L’iPad di Papa Francesco venduto all’asta per beneficenza

di Redazione 30/03/2015

Papa Francesco è un pontefice particolarmente amato, che da sempre attira molta attenzione su di sé; un'attenzione che a Montevideo in Uruguay, hanno pensato di “sfruttare” per fare opere di beneficenza! Come? Semplice, mettendo in vendita al migliore offerente ad una casa d'aste specializzata, un iPad utilizzato da Papa Francesco, con l'intento di raccogliere circa 40mila dollari per il Liceo Franciso, una scuola cristiana nella città di Paysandú, nel nordovest dell’Uruguay. Il denaro raccolto con la vendita dell'iPad, che fu regalato dal Pontefice al sacerdote uruguaiano Gonzalo Aemilius in occasione di una visita di quest'ultimo in Vaticano, sarà usato infatti per l’ampliamento di spazi, per accogliere più alunni e per la costruzione di una struttura sportiva. Sull'Ipad è riportata una scritta che recita in spagnolo "Sua santità Francesco" e ancora, "Servizio internet del Vaticano" con la data del marzo 2013. L’asta è prevista per il prossimo 14 aprile, ma qualora non si raggiungerà un minimo di 40mila dollari, l’iPad del Papa non verrà venduto. Michela Galli

