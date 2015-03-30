Loading...

Modella lascia le passerelle per lavorare in miniera

30/03/2015

Storia singolare quella che vede protagonista Shana Mooyman, 25enne di Bunbury, in Australia, con un fisico scolpito e curve mozzafiato, che fin da giovanissima ha intrapreso la carriera di modella, lavorando anche in night club e facendo la hostess per congressi, eventi e concerti; ma che poi ha lasciato tutto, per andare a lavorare in miniera! Shana Mooyman infatti a soli 19 anni ha deciso di interrompere la sua carriera da modella per andare a lavorare in una centrale che lavora l’acciaio, ossia per lavorare in miniera, tra escavatrici, trattori e macchinari di ogni sorta. Una scelta che però Shana, come riporta il tabloid "Metro”, rifarebbe ancora, perchè come fa sapere, col suo lavoro di modella riusciva appena a pagare l’affitto di casa e quindi non aveva stabilità; stabilità che grazie al lavoro in miniera ha trovato! Un lavoro peraltro quello in miniera, che Shana considera “interessante ed eccitante”, tanto da essere persino riuscita a fare carriera e ora come racconta, da godersi oggi la stabilità raggiunta, al punto tale da aver potuto fare anche piccoli investimenti finanziari! Michela Galli
