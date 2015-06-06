Home Attualità Litiga con la convivente e le uccide il cane

di Redazione 06/06/2015

Fatto che arriva da Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, ove dopo aver litigato con la convivente, un uomo di 29 anni, ha sbattuto violentemente il cagnolino di lei contro il muro, uccidendolo. Il fatto, accaduto nei giorni scorsi, vede il 29enne albanese, denunciato oltre che per maltrattamenti ai danni della donna, un'italiana di 37 anni, anche per maltrattamenti e uccisione di animali, secondo la legge 189 del 2004. Sul posto sono immediatamente intervenuti sia i carabinieri, che il servizio veterinario, ma purtroppo per il cane, non c'è stato nulla da fare. Il cane ucciso era una femmina meticcia di piccola taglia e si chiamava Scricciolo. Michela Galli

