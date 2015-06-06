Home Attualità Trovato sulla spiaggia, misterioso gigante degli oceani

Trovato sulla spiaggia, misterioso gigante degli oceani

di Redazione 06/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Vero e proprio caso che arriva da una spiaggia a South Catalina Island, ove su una delle isole costiere al largo di Los Angeles in California, è stato ritrovato un rarissimo esemplare di Oarfish, a dir poco gigante! L'Oarfish ritrovato sulla spiaggia della California, era lungo più di cinque metri, ma pare che esistano anche esemplari più grandi di questa specie, tanto da aver dato vita alle leggende sui serpenti marini. Il mistero, riguarda però il come e perchè questo esemplare di Oarfish, che di solito vive quasi esclusivamente negli abissi dell'oceano, tra i 300 e 900 metri di profondità, si sia avventurato così in superficie! Il web si interroga … ma chissà se mai arriverà la risposta! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp