Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paolo Sorrentino riceve laurea ad honorem in filologia moderna: "Sono lusingato"

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Napoli, la sua città, gli ha fatto un bel regalo. Certo, lui se l'è meritato. Il regista napoletano Paolo Sorrentino, premio Oscar per "La grande bellezza" ha ricevuto la laurea ad honorem in filologia moderna dall'Università "Federico II" di Napoli.

"L'università mi emoziona più della Notte degli Oscar, dove sono tra gente del cinema. E il fatto che questa laurea venga da Napoli mi rende davvero felice", ha dichiarato Sorrentino, visibilmente emozionato, dopo aver ricevuto la laurea honoris causa.

Prima di iniziare la sua lectio su scrittura e cinema, il celebre cineasta ha detto: "Sono intimidito e lusingato".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Litiga con la convivente e le uccide il cane

Articolo Successivo

Facebook rimuove video virale: madre mette neonato in secchio d'acqua

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018