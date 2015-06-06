Paolo Sorrentino riceve laurea ad honorem in filologia moderna: "Sono lusingato"

Napoli, la sua città, gli ha fatto un bel regalo. Certo, lui se l'è meritato. Il regista napoletano Paolo Sorrentino, premio Oscar per "La grande bellezza" ha ricevuto la laurea ad honorem in filologia moderna dall'Università "Federico II" di Napoli.

"L'università mi emoziona più della Notte degli Oscar, dove sono tra gente del cinema. E il fatto che questa laurea venga da Napoli mi rende davvero felice", ha dichiarato Sorrentino, visibilmente emozionato, dopo aver ricevuto la laurea honoris causa.

Prima di iniziare la sua lectio su scrittura e cinema, il celebre cineasta ha detto: "Sono intimidito e lusingato".