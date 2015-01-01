Alessandro Siani presenta "Si accettano miracoli": riscuoterà successo de "Il principe abusivo"?

Oggi, 1 gennaio 2015, esce "Si accettano miracoli", nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Siani. Chissà se la pellicola riuscirà a riscuotere un successo analogo a "Il principe abusivo"? Gli ingredienti ci sono tutti.

Il protagonista di "Si accettano miracoli" è Fulvio (Siani) un personaggio spavaldo e arrogante che lavora in una famosa multinazionale. Il cinico Fulvio, col suo atteggiamento, è la causa del licenziamento di molti impiegati dell'azienda ma, a un certo punto, anche lui riceve il benservito.

Fulvio si ritroverà in un paesino sperduto del Sud Italia, e per movimentare la sua vita ed accrescere la popolarità del paesino inizierà ad inventarsi i miracoli. Film semplice e spensierato.