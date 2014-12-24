Livelli essenziali di assistenza, pronto decreto revisione e aggiornamento

Tutto pronto per il decreto per la revisione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Lo ha comunicato Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, esprimendo il suo compiacimento per una revisione che doveva arrivare da 14 anni.

I nuovi Lea contempleranno anche i trattamenti per l'eterologa, gli esami per la celiachia e le terapie per l'endometriosi. L'approvazione arriverà nei primi giorni del 2015.

"Nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) entrano anche alcune malattie rare e patologie croniche. E' ora attesa la Relazione tecnica allegata al provvedimento", ha detto la Lorenzin.

Sta per essere approvato, dunque, il decreto frutto di un alacre lavoro di revisione delle regioni, del Ministero della Salute, e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ogni tanto, in ambito sanitario, arriva qualche notizia positiva.