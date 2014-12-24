Jobs Act, Renzi: "Più facile assumere, non licenziare"

Giornata importante per il Jobs Act. Renzi intanto assicura: "Sarà più facile assumere, non licenziare".

Oggi, durante il Consiglio dei ministri, verranno approvati i decreti attuativi del Jobs Act, in particolare quelli relativi al sorpasso in dell'articolo 18: il reintegro è escluso anche per licenziamenti disciplinari ingiustificati.

"Con il Jobs Act sarà più facile assumere, non licenziare", ha sottolineato nelle ultime ore il premier Renzi, aggiungendo che la nuova normativa sarà valida solo per i nuovi assunti, ovvero "quelli che hanno già un contratto mantengono lo Statuto del passato, per loro, per i quali oggi avere un contratto a tempo indeterminato sembra una chimera, il sistema sarà più semplice e flessibile".

Il Jobs Act è un bene per i lavoratori e i datori di lavoro? Vedremo. Speriamo di sì.