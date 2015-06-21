Loading...

Lombardia, Maroni invia ispettori Asl nei centri accoglienza immigrati

Redazione Avatar

di Redazione

21/06/2015

Il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, non si fida e invia ispettori Asl presso i centri accoglienza immigrati della Lombardia. Inoltre, il presidente della Regione Lombardia, chiede ai cittadini di segnalare tempestivamente eventuali nuove strutture. "Ho mandato una lettera ai prefetti per chiedere informazioni sulle assegnazioni di strutture per l'accoglienza di profughi in Lombardia, ma non lo hanno fatto: lo facciano, invece, i cittadini e io mando le Asl a fare i controlli sanitari a tutela di tutti", ha dichiarato Maroni al termine del Congresso della Lega a Milano. Il governatore della Lombardia ha sottolineato di essere responsabile della sicurezza sanitaria della regione che amministra, e per questo ha invitato i cittadini a segnalare nuovi centri di accoglienza.
