Home Musica Tiziano Ferro incanta Torino: oltre due ore di musica ed effetti speciali

Tiziano Ferro incanta Torino: oltre due ore di musica ed effetti speciali

di Redazione 21/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri, 20 giugno 2015, è iniziato dall'Olimpico di Torino il nuovo tour di Tiziano Ferro: "Lo Stadio tour 2015". L'artista è stato sollevato per 21 metri da un argano; poi, quando è arrivato sul palco, ha iniziato la sua performance live con "Xdono". "Non mi era mai capitato di cantare per due ore e mezza di seguito e ho lavorato per questo spettacolo durante tutto l'ultimo anno", ha dichiarato Tiziano, che ieri ha estasiato i suoi fan con vecchi e nuovi successi. L'artista di Latina ha poi aggiunto: "Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, perché questo è l'inizio di una nuova storia". Non sono mancati momenti di dialogo tra il cantautore e il pubblico. "Sono tempi difficili... e domani a Torino arriverà il Papa che spero possa rappresentare davvero il cambiamento", ha detto l'artista, che si è esibito sopra ai fan grazie a un ponte mobile. Un concerto memorabile quello di Tiziano Ferro: nulla è mancato, dalla musica agli effetti speciali. Il tour di Tiziano proseguirà in altre città italiane, come Firenze, Torino e Roma: "Mi piacerebbe continuare con questo spettacolo anche negli spazi più piccoli, ma i live negli stadi saranno qualcosa di unico".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp