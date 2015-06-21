Home Attualità Papa Francesco prega davanti alla Sindone: Torino in festa

Papa Francesco prega davanti alla Sindone: Torino in festa

di Redazione 21/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Torino è in festa per l'arrivo di Papa Francesco che, subito, è entrato nel Duomo per pregare dinanzi alla Sacra Sindone. Dopo qualche minuto di meditazione, il Pontefice è si è avvicinato alla teca che custodisce la Sindone e l'ha toccata con la mano. Prima di lasciare il Duomo, Papa Francesco si è fermato dinanzi all'altare del Beato Pier Giorgio Frassati, attivista del laicato cattolico deceduto quando aveva solo 24 anni. Nel Duomo c'erano diversi parenti del Frassati. Giornata felice a Torino per la presenza di Papa Francesco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp