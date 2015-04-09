Home Attualità Londra, furto record nella via dei diamanti: bottino da 270 milioni di euro

Londra, furto record nella via dei diamanti: bottino da 270 milioni di euro

di Redazione 09/04/2015

Colpo milionario commesso a Londra, ove, approfittando del fine settimana pasquale, una banda di ladri si è introdotta nel caveau della Hatton Garden Safe Limited, nella cosiddetta via londinese dei diamanti, svaligiando circa la metà delle 600 casseforti presenti. Trattasi di un colpo grosso, che secondo la stampa inglese vede un bottino di ben 200 milioni di sterline, ossia circa 270 milioni di euro, se non di più, come ha sottolineato Roy Ramm, ex capo delle Flying Squad: “Non sarei sorpreso se i preziosi rubati dovessero valere più di 200 milioni di sterline” inoltre, ha aggiunto “ci sono buone probabilità che non tutti dichiarino cosa o quanto gli è stato rubato”! Il furto è stato scoperto soltanto ieri e stamane, Scotland Yard ha inviato una squadra di esperti, che hanno ricostruito, essersi i malviventi introdotti tramite il vano dell'ascensore, dopo aver neutralizzato il sistema d'allarme dell'edificio. Fatto questo, i ladri hanno avuto l’intero weekend per svuotare centinaia di cassette di sicurezza; ma non è tutto! Secondo il Telegraph infatti, non sarà possibile visionare le registrazioni del furto, dato che i ladri hanno rubato l’hard disk che le conteneva! Michela Galli

