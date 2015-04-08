Loading...

Compravendita immobiliare: niente notaio se valore immobile non supera 100mila euro

08/04/2015

Importante novità in arrivo nel campo delle compravendite immobiliari. Per vendite o acquisti di beni immobili il cui valore non supera i 100.000 euro non sarà più necessario il notaio, bastando un semplice avvocato. Lo prevede il ddl del ministro Guidi.

In caso, quindi, di compravendita e donazione di immobili come box e cantine il cui valore, spesso, è inferiore ai 100.000 euro, potrà bastare un avvocato che, però, dovranno espletare tutte le attività che, finora, sono state svolte dai notai, munendosi altresì di una polizza assicurativa "pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto".

Sarà ovviamente obbligo dell'avvocato pagare tutte le imposte.

