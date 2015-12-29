Lorenza, cane salvato da utenti Facebook è in canile

E' decisamente commovente la storia di Lorenza, il cane meticcio di 5 mesi travolto da un'auto e abbandonato vicino a un fiume. L'Enpa ha lanciato un appello per salvarla e gli utenti Facebook si sono subito attivati per raccogliere il denaro necessario per non farla morire

"Soffre molto il canile, i suoi occhi sono diventati spenti e tristi. Aiutateci a dare un lieto fine alla storia di Lorenza".

"Speriamo che in questi giorni di festa finalmente arrivi una richiesta".

Lorenza, a causa dell'incidente, ha riportato ferite gravi, tra cui la rottura dell'anca. Gli, indubbiamente generosi, hanno recepito l'implorazione dell'per salvare il cane e, nel giro di poche ore, sono stati raccolti 2.500 euro. I veterinari, così, hanno sottoposto Lorenza a un delicato intervento. Tutto è andato per il verso giusto ma, attualmente, il cane si trova in uned attende di essere adottato. Era stato un passante ad allertare le forze dell'ordine e i veterinari dopo aver visto Lorenza abbandonata vicino alla riva di un. Il cane aveva riportato gravi lesioni e non riusciva a camminare. Grazie alla magnificenza degli utenti Facebook, Lorenza è tornata a camminare ed ora cerca una persona dal cuore d'oro disposta ad adottarla. Speriamo che qualcuno voglia subito adottare il cane meticcio travolto da un'auto e abbandonato come un sacco. Un gesto commesso da una persona decisamente vile e insensibile. L'Enpa, dopo il ritrovamento di Lorenza e l'operazione, ha lanciato un altro appello per richiamare l'attenzione di qualche persona buona:La presidente della sezione Enpa di Pistoia,, auspica che qualcuno, in questi giorni, chieda di adottare il cane:La vicenda che vede protagonista Lorenza è iniziata ad agosto, proprio nella notte di. Il cane venne investito e, per fortuna, una persona che passeggiava nei pressi del fiume Bure lo notò, dopo aver sentito deboli latrati. Subito l'uomo allertò vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'Enpa, subito, lanciò un appello su Facebook per reperire lanecessaria per salvare Lorenza. Gli utenti del social network, decisamente magnanimi, riuscirono in poco tempo a raccogliere 2.500 euro. Speriamo che qualche animo nobile si faccia vivo ed accolga nella sua vita Lorenza.