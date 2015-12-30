Home Cronaca Torino, auto civetta Polizia travolge pedone in Corso Grosseto

di Redazione 30/12/2015

Un 39enne ha perso la vita, ieri, a Torino dopo essere stato travolto da un'auto civetta della Polizia. E' accaduto precisamente a Corso Grosseto. Il pedone è morto nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118 Il conducente dell'auto civetta, un 30enne in Polizia da molti anni, quindi con molta esperienza, si è subito fermato ed ha avvertito il 118. Il pedone, però, è spirato poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Secondo le prime informazioni, il 39enne era appena sceso dall'autobus e stava attraversando la strada, non sulle strisce, però, anche se si trovavano vicino. Il conducente dell'auto civetta della Polizia, una Fiat Punto, non è riuscito a schivare il pedone, prendendolo in pieno. Alcuni passanti e le persone che hanno assistito alla scena, su Corso Grosseto, hanno iniziato ad inveire contro il poliziotto. C'è chi ha cercato anche di aggredire il conducente dell'auto civetta. Sono dovuti intervenire i vigili urbani per sedare la lite. Il poliziotto è stato subito sottoposto all'alcoltest: il risultato è stato negativo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Attualmente non si conosce la causa della tragedia. L'auto civetta correva troppo? Oppure il pedone ha attraversato senza fare attenzione alle auto che sopraggiungevano? Il limite di velocità, su Corso Grosseto, è di 70 km/h. Gli accertamenti permetteranno di capire la velocità dell'auto civetta nel momento in cui ha investito il pedone. Purtroppo Corso Grosseto è stato teatro di numerosi incidenti stradali, spesso mortali. Il pedone 39enne, dunque, non è la sola vittima. Un 61enne, lo scorso maggio, è stato travolto da un tram della linea 3, nei pressi di Corso Potenza. La scena è avvenuta davanti al figlio della vittima, un 41enne, che lo stava aspettando nella sua auto. Il guidatore del tram, sotto choc, venne subito portato in ospedale per un malore. Il poliziotto alla guida dell'auto civetta non è stato colto da malore ma ha rischiato il linciaggio da parte della folla.

