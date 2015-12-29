Catania, psicosi meningite: donna ricoverata al Vittorio Emanuele

E' psicosi meningite a Catania, dove una donna si è recata il giorno di Natale al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele con sintomi che hanno subito fatto pensare alla patologia. La donna attempata, effettivamente, è stata colpita dalla meningite

"Il caso c'è e la paziente allo stato è in terapia intensiva, la la disinformazione e l'allarme ingiustificato rischiano di essere più dannosi del male... La situazione dal punto di vista sanitario è del tutto sotto controllo. I soccorsi sulla paziente sono stati tempestivi e il soggetto è stato sottoposto immediatamente a Tac, risonanza e puntura lombare. La paziente si è presentata al pronto soccorso con i classici sintomi di meningite, forte mal di testa, febbre alta sui 40° e stato confusionale. Ora secondo le indicazioni il percorso diagnostico è stato attivato".

"Mi ha lasciato perplesso anche l'atteggiamento di una parte del personale che di fronte a un caso di meningite è entrato nel panico, e questo non va bene...".

"Queste non sono epidemie, si tratta di casi sporadici che non hanno le caratteristiche di epidemie. Tra l'altro in questo caso abbiamo avuto la fortuna di una paziente che è arrivata al pronto soccorso poche ore dopo il manifestarsi dei sintomi gravi", ha sottolineato il luminare del Vittorio Emanuele.

Il primario del reparto Malattie Infettive del Vittorio Emanuele,, però, ha assicurato che non c'è nessun pericolo per la collettività e non bisogna aver timore. Niente timore, dunque. Iacobello ha asserito:Il primario non riesce ancora a capire la ragione per cui si è diffuso un, in realtà, assurdo:Chi vive a, dunque, non deve allarmarsi perché è tutto sotto controllo perché si è trattato di un caso isolato.Intanto è allerta meningite anche a, dove un 67enne è stato ricoverato all'ospedale San Jacopo. I parenti dell'anziano e tutte le persone che gli sono state vicino nei giorni scorsi sono state sottoposte a una terapia a base di antibiotici.