Catania, psicosi meningite: donna ricoverata al Vittorio Emanuele
di Redazione
29/12/2015
E' psicosi meningite a Catania, dove una donna si è recata il giorno di Natale al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele con sintomi che hanno subito fatto pensare alla patologia. La donna attempata, effettivamente, è stata colpita dalla meningiteIl primario del reparto Malattie Infettive del Vittorio Emanuele, Carmelo Iacobello, però, ha assicurato che non c'è nessun pericolo per la collettività e non bisogna aver timore. Niente timore, dunque. Iacobello ha asserito:
"Il caso c'è e la paziente allo stato è in terapia intensiva, la la disinformazione e l'allarme ingiustificato rischiano di essere più dannosi del male... La situazione dal punto di vista sanitario è del tutto sotto controllo. I soccorsi sulla paziente sono stati tempestivi e il soggetto è stato sottoposto immediatamente a Tac, risonanza e puntura lombare. La paziente si è presentata al pronto soccorso con i classici sintomi di meningite, forte mal di testa, febbre alta sui 40° e stato confusionale. Ora secondo le indicazioni il percorso diagnostico è stato attivato".Il primario non riesce ancora a capire la ragione per cui si è diffuso un allarmismo, in realtà, assurdo:
"Mi ha lasciato perplesso anche l'atteggiamento di una parte del personale che di fronte a un caso di meningite è entrato nel panico, e questo non va bene...".Chi vive a Catania, dunque, non deve allarmarsi perché è tutto sotto controllo perché si è trattato di un caso isolato.
"Queste non sono epidemie, si tratta di casi sporadici che non hanno le caratteristiche di epidemie. Tra l'altro in questo caso abbiamo avuto la fortuna di una paziente che è arrivata al pronto soccorso poche ore dopo il manifestarsi dei sintomi gravi", ha sottolineato il luminare del Vittorio Emanuele.Intanto è allerta meningite anche a Pistoia, dove un 67enne è stato ricoverato all'ospedale San Jacopo. I parenti dell'anziano e tutte le persone che gli sono state vicino nei giorni scorsi sono state sottoposte a una terapia a base di antibiotici.
Lorenza, cane salvato da utenti Facebook è in canile
Isis: donne-schiave si trattano così, fatwa agghiacciante
