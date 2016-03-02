Lucio Dalla: 4 Anni fa Moriva Cantautore Poliedrico e Indefesso

Sono già passati 4 anni dalla morte di uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Lucio Dalla, stroncato da un infarto durante la sua tournée internazionale che aveva aperto i battenti in Svizzera

"Abbiamo perso un pezzo di Bologna, una torre piccolina ma anche grande di Bologna".

"E' morto Lucio Dalla, dolore e sgomento della comunità conventuale francescana di Assisi per l'improvvisa scomparsa del cantautore di Dio. I frati del sacro convento sono sicuri e certi che San Francesco lo accoglierà per portarlo alla presenza del Signore. Lucio Dalla è morto dopo aver fatto colazione. Un attacco cardiaco l'ha stroncato mentre si trovava in Svizzera per una serie di concerti".

L'artista italiano passò a miglior vita in un albero diil 1 marzo 2012. La sera precedente si era esibito nella cittadina svizzera nell'ambito del suo tour internazionale. A diffondere la brutta notizia fu il compagno di Lucio, Marco Alemanno. Alle esequie, celebrate il 4 marzo (giorno di nascita di Dalla) aparteciparono molti personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo e dell'arte. Tanta commozione ai funerali di uno dei cantautori più poliedrici e indefessi italiani. Lucio, nonostante non fosse più giovanissimo, non voleva ritirarsi ma, anzi, esibirsi tanto dal vivo; ecco perché venne organizzato il tour internazionale. Dopo la la diffusione della notizia della morte di Lucio Dalla, i social si riempirono di messaggi di cordoglio postati da amici e colleghi come, Paolo Conte, Francesco Guccini, Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue. Il talento di Dalla era indiscusso e le sue canzoni sono ancora attualissime. Era unLucio, oltre che uno straordinario cantante. Le sue ballate fanno accapponare la pelle., corista del gruppo di Mingardi, si trovava a Montreux assieme a Lucio e fu la prima a segnalare il malore dell'artista. Pare che Dalla iniziò a sentirsi male dopo aver fatto colazione. Prima era allegro e, come sempre, con tanti progetti. Un, però, l'ha sorpreso e ucciso. Il suo amico e collega Andrea Mingardi disse:Affranti anche i frati della Basilica di San Francesco di Assisi, i primi ad annunciare il decesso del grande artista italiano: