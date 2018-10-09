Home Anticipazioni Uomini e Donne Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi a causa di una corteggiatrice?

di Redazione 09/10/2018

Le prime settimane di serenità all'interno del Trono Classico di Uomini e Donne, ecco che lo show torna ad animarsi. Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi a causa di una corteggiatrice? Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella Il mese di settembre è stato caratterizzato dal caso Sara Affi Fella unfollow. A segnalare la vicenda alla redazione di Uomini e Donne è stato l'ex fidanzato della tronista napoletana, ovvero Nicola Panico. Secondo quanto reso noto Sara Affi Fella avrebbe continuato la sua relazione d'amore con Nicola Panico anche durante il suo percorso fatto dentro Uomini e Donne. Quanto detto ha scatenato l'ira dei fan per programma di Maria De Filippi, tanto che la pianista Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno lanciato un appello per la unfollow. Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella torna a mettersi in gioco nello stesso programma che mi ha dato notorietà al fine di trovare l'amore. Mara Casone tronista Il trono di Luigi Mastroianni comincia con l'attenzione per Mara Fasone. L'ex corteggiatore catanese adesso tronista, viene spezzato dalla bellezza disarmante della sua compagna di trono. A un certo punto questo chiede gli autori di poter uscire l'esterna con la Fasone, al fine di capire se nel caso di continuare la sua avventura al trono oppure continuare nei panni di corteggiatore. Per la gioia delle Vinci Mastroianni ha deciso di continuare ad essere il tronista di Uomini e Donne, ma questo non lo rende sente dai litigi con Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi Nel corso delle ultime ore diffusa la notizia secondo cui Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi nuovamente a causa di una donna. I due ragazzi sarebbero nuovamente in competizione a causa di una corteggiatrice di nome Giulia, la quale abbia particolarmente catturato l'attenzione del tronista catanese. Nel frattempo che Lorenzo Riccardi è impegnata conoscere le nuove arrivate, Luigi Mastroianni cerca disperatamente Giulia fine di portarla in esterna... Che i due torneranno a litigare sul trono Come già avvenuto per Sara Affi Fella?

