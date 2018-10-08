Home Home Temptation Island Vip Alessandra uscirà insieme ad Andrea Cerioli?

Temptation Island Vip Alessandra uscirà insieme ad Andrea Cerioli?

di Redazione 08/10/2018

Domani sera andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island Vip. Le attenzioni mediatiche sono concentrate sul figlio di Walter Zenga. La domanda che si stanno ponendo elefante programma è la seguente: Alessandra uscirà insieme ad Andrea Cerioli? Temptation Island Vip anticipazioni Durante l'ultima settimana il gossip avuto più volte modo di parlare di Valeria Marini, Ursula Bennardo e Alessandra Sgolastra. Come abbiamo spiegato all'inizio di questa notte articolo l'attenzione mediatica si è concentrata in particolar modo su Alessandra Sgolastra. La ragazza è ufficialmente fidanzata con Andrea Zenga, figlia del noto allenatore Walter, e avrebbero deciso di mettersi in gioco a Temptation Island Vip per via del alcune problematiche di coppia. In particolar modo Alessandra, in occasione di alcune chiacchierate insieme alle sue compagne di avventura, ha spiegato che una una delle cose che credeva che si vede fidanzato era questo eccessivo legame con la madre. Andrea Zenga da carnefice a vittima? L'inizio dell'avventura di Temptation Island Vip per Andrea Zenga era completamente diverso. L'attenzione del ragazzo era stata conquistata da alcune tentatrici le quali aveva raccontato diverse cose che non gli andavano bene nella relazione con Alessandra Sgolastra. Secondo il figlio di Walter Zenga al rapporto di coppia mancavano alcuni divertimenti, come uscire insieme gli amici o la voglia di provare a lavorare in altri ambiti magari più vicino al mondo dello spettacolo. Dopo le lacrime iniziali delle Alessandra Sgolastra che si è trovato costretto a vedere dei video che mostravano il fidanzato in occasione di queste confidenze, ha ben pensato di mettersi in gioco al 100%. Complice di quanto detto anche un complimento che Andrea Cerioli ha riservato alla ragazza circa i suoi occhi. Andrea Cerioli Alessandra Sgolastra si frequentano? Andrea Cerioli grazie all'esperienza di Temptation Island Vip è appena diventato uno degli idoli del web. Inutile dirvi che sono molte le follower del tentatore a spingere Alessandra verso una scelta diversa da quello che magari qualcuno immaginerebbe. alcune di citazioni riguardanti Temptation Island Vip è l'ultima puntata raccontano una verità che nessuno si aspettava. secondo quanto reso noto che alcune testate di gossip sembrerebbe che Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra si frequentino già da qualche settimana. in occasione dell'incontro Temptation Island un mese dopo dunque i due si presenteranno insieme?

