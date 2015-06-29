Home Attualità L'Unità torna in edicola: aspetto e contenuti nuovi

L'Unità torna in edicola: aspetto e contenuti nuovi

di Redazione 29/06/2015

Domani, 30 luglio 2015, L'Unità tornerà in edicola. Il celebre quotidiano non godrà di nessun contributo pubblico. Tante persone presenti alla presentazione del tabloid, come Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd, che ha detto: "Per me oggi è una giornata di festa". Felicissimi anche Erasmo De Angelis e Vladimiro Frulletto, rispettivamente direttore e vicedirettore de L'Unità. Entusiasta anche il premier Renzi, che ha inviato una missiva in cui ha sottolineato che "le vicende del passato non si possono sistemare. Ma il futuro è nelle nostre mani". La redazione de L'Unità sarà composta da 29 giornalisti e 6 poligrafici. De Angelis ha assicurato che L'Unità avrà aspetto e contenuti nuovi: si darà risalto ad analisi, commenti e riflessioni.

