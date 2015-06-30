Home Musica BET Awards 2015, Puff Daddy cade in una botola: "Ho dato una grande sederata"

BET Awards 2015, Puff Daddy cade in una botola: "Ho dato una grande sederata"

di Redazione 30/06/2015

Tanta musica e divertimento, anche quest'anno, ai BET Awards, che si svolgono ogni anno a Los Angeles per la consegna dei riconoscimenti agli artisti afroamericani che si sono distinti in campi come la recitazione e la musica. Tante la star salite sul palco, a Los Angeles, come Rihanna e Chris Brown. La popstar bardadiana, come al solito, ha calamitato l'attenzione dei presenti per il suo fascino e una scollatura mozzafiato: indossava uno splendido abito Armani. Rihanna, dopo essere salita sul palco, si è seduta vicino a Floyd Mayweather, pugile che, secondo Forbes, è l'uomo più ricco del pianeta, avendo guadagnato nel 2015 la bellezza di 300 milioni di dollari. I BET Awards 2015, però, sono stati connotati anche da un episodio particolare. Sean Combs è caduto in una botola lasciata aperta per far entrare un altro artista. L'artista ha fatto finta di nulla, rialzandosi subito. Il figlio di Puff Daddy ha così commentato la disavventura del padre: "Nella vita capita di inciampare. Devi essere capace di non dare troppa importanza alla cosa, e pensarci più tardi. Ecco perché ci piacciono i BET Awards: ci veniamo ogni anno, a sostenere la famiglia e mio padre. Che tra l'altro si è prodotto in un'ottima performance". Puff Daddy, invece, ha così commentato su Instagram la sua caduta, pubblicando anche il video: "Ero così sciolto che alla fine sono caduto. Ho dato una grande sederata... Se ti capita di cadere, alzati e combatti. Ogni volta che vedo questo video scoppio a ridere. Ero molto spaventato ma ho dovuto rialzarmi". Non è solo Puff Daddy a cadere sul palco. Negli ultimi tempi molte star sono state protagoniste di incidenti sul palco, come Madonna, The Edge (U2) e Dave Grohl. Quest'ultimo, lo ricordiamo, si è rotto una gamba a Goteborg e la band ha dovuto annullare i concerti. Forse le popstar americane dovrebbero fare più attenzione a dove mettono i piedi!

