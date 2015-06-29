Home Esteri Kono Pizza: creativi italiani rinnovano il più famoso prodotto Made in Italy, la pizza. Ecco l'ultima stravaganza estera in fatto di pizza

di Redazione 29/06/2015

All'estero la cucina ci ha ormai abituato alle più stravaganti rivisitazioni di una delle preparazioni italiane d'eccellenza: la pizza, candidata anche a Patrimonio dell'Umanità. Ed eccone arrivare un'altra a dir poco originale, questa volta si tratta della creazione di una pizzeria statunitense. La chiamano Kono Pizza, un prodotto ancora più facile da mangiare, una pizza a forma di cono. La catena italiana 'Kono Pizza' vende pizza a cono e sta cercando di espandersi negli Stati Uniti. Konopizza nasce come ogni vera pizza da un impasto di acqua e farina che viene lavorato e lasciato lievitare per trasformarsi in un cono pronto per essere cotto. La preparazione è semplicissima e la ricetta non è un segreto: una ricca farcitura di ingredienti fa di Konopizza un prodotto pronto in soli 3 minuti! Gli ingredienti e condimenti sono accatastati all'interno del cono, che è fatta di pasta fresca. Kono dice che ci vogliono solo tre minuti per fare una pizza a forma di cono. E la pizza a cono è venduta fra tre e i cinque dollari. E se, molto probabilmente, qualunque italiano storcerebbe il naso di fronte ad un tale eccesso, osserva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", della creazione, invece, i clienti americani sembrano talmente entusiasti tanto che l'azienda creatrice ha deciso di aprire altri locali passando dall'attuale numero di pizzerie presenti in tre località a più di otto solo quest'anno negli Stati Uniti.

