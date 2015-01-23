Macerata: suora di clausura resta incinta: parto al "Bartolomeo Eustachio" di San Severino Marche
di Redazione
23/01/2015
Una suora di clausura sudamericana che viveva in un struttura religiosa in provincia di Macerata credeva che avesse qualche disturbo gastrointestinale, invece era incinta.
La religiosa, dopo essersi recata al Pronto soccorso dell'ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, è stata visitata. I medici hanno scoperto subito che era incinta. La suora, successivamente, ha partorito ed ha voluto tenere il bimbo. Probabilmente verrà ospitata da qualche struttura religiosa nelle vicinanze del convento dove viveva prima.
Non è la prima volta che, nelle Marche, una suora partorisce. Ricordiamo, ad esempio, il caso della suora congolese 41enne che diede alla luce la sua figliolette nel nosocomio di Pesaro. La religiosa fu violentata da un sacerdote straniero.
