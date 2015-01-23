Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Macerata: suora di clausura resta incinta: parto al "Bartolomeo Eustachio" di San Severino Marche

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una suora di clausura sudamericana che viveva in un struttura religiosa in provincia di Macerata credeva che avesse qualche disturbo gastrointestinale, invece era incinta.

La religiosa, dopo essersi recata al Pronto soccorso dell'ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, è stata visitata. I medici hanno scoperto subito che era incinta. La suora, successivamente, ha partorito ed ha voluto tenere il bimbo. Probabilmente verrà ospitata da qualche struttura religiosa nelle vicinanze del convento dove viveva prima.

Non è la prima volta che, nelle Marche, una suora partorisce. Ricordiamo, ad esempio, il caso della suora congolese 41enne che diede alla luce la sua figliolette nel nosocomio di Pesaro. La religiosa fu violentata da un sacerdote straniero.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elisa in lutto: padre è morto, annuncio su Facebook

Articolo Successivo

"50 sfumature di grigio": scena più 'piccante' è stata tagliata, troppo forte

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016