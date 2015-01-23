Elisa in lutto: padre è morto, annuncio su Facebook

Elisa, celebre cantautrice italiana, è in lutto. Qualche giorno fa è morto il padre. La notizia è stata diffusa dalla stessa artista su Facebook.

"Un grazie di cuore a tutte le persone che ci stanno scrivendo per il nostro papà... Elisa ed Elena", recita il post pubblicato nelle ultime ore da Elisa. Non si sa molto riguardo al decesso del padre dell'artista di Monfalcone. Comunque, i fan sono vicini ad Elisa in questo momento di dolore.

Ricordiamo che Elisa dedicò al padre uno dei suoi brani più famosi, "Stay", scritto 9 anni fa. Elisa, classe 1977, ha ottenuto molti riconoscimenti finora grazie al sua voce e al suo grande talento.

Porgiamo anche noi le più sentite condoglianze ad Elisa. Perdere un padre fa male. Molto male.