"50 sfumature di grigio": scena più 'piccante' è stata tagliata, troppo forte

Manca poco all'approdo nelle sale cinematografiche italiane di "50 sfumature di grigio", trasposizione in ambito cinematografico dell'omonimo libro. Di tale pellicola se ne è parlato e se ne parla tanto. L'attesa si fa sempre più estenuante per molti.

La protagonista di "50 sfumature di grigio", Dakota Johnson, ha confessato, nel corso di un'intervista rilasciata a Gioia, che si è sentita ideale per interpretare quella parte e di essere più attratta dalle circostanze romantiche della storia rispetto a quelle 'piccanti'.

Sam Taylor Johnson, intanto, ha reso noto che nella pellicola non è stata introdotta la scena più 'spinta' descritta nel libro, quella della camera rossa. "Sarebbe risultata troppo forte", ha detto Taylor Johnson.

Ricordiamo che Mr Grey e Ms Steele sono interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson.