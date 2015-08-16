Home Musica Madonna compie 57 anni: auguri di Ariana Grande, #QueenOfEverything

Madonna compie 57 anni: auguri di Ariana Grande, #QueenOfEverything

di Redazione 16/08/2015

Tanti auguri a Madonna. La celebre popstar di origini italiane compie oggi 57 anni. L'artista ha postato un'immagine che la ritrae col suo ex marito Sean Penn, sposato 30 anni fa Potremmo trascorrere tante ore a parlare di Madonna, cantautrice talentuosa dalla vita privata turbolenta. L'artista ha 57 anni ed ha ancora tanta voglia di stupire ed emozionare i suoi tanti fan con nuovi concerti e strepitosi brani. Oggi, 16 agosto 2015, la poliedrica artista festeggia il suo 57esimo compleanno. Madonna ha pubblicato un'immagine che mostra una bella torta con la scritta "Rebel Heart", ovvero il titolo del suo ultimo disco. Sul profilo Instagram, poi, la cantante ha postato una chioma bionda, che rievoca il servizio fotografico ufficiale che è stato realizzato per lasciare il suo ultimo album. Sul suo profilo Instagram, inoltre, Madonna ha pubblicato sia le immagini del party organizzato per il suo compleanno che quella che la ritrae con la sua vecchia fiamma Sean Penn, che tra l'altro festeggerà il suo 55esimo genetliaco proprio domani, 17 agosto 2015. Sean Penn e Madonna convolarono a nozze il 16 agosto 1985 e si separarono dopo 4 anni circa. Il matrimonio venne celebrato a Malibù. Forse Madonna pensa ancora a Penn, altrimenti non avrebbe postato una foto del genere. C'è chi parla di un ritorno di fiamma tra Sean Penn e Madonna. E' presto per parlare di una riconciliazione tra i due. Vero è che ora Sean è libero, visto che si è lasciato alle spalle il flirt con Charlize Theron. Madonna, attualmente, pensa soprattutto alla musica, la sua linfa vitale: il suo nuovo tour inizierà a Montreal il prossimo 9 settembre. L'artista si esibirà in diverse città del mondo, anche a Torino (Palalpitour) i prossimi 19, 21 e 22 novembre. Tantissime le celebrità che hanno fatto gli auguri a Madonna, artista che ha sempre dominato le classifiche dei dischi più venduti negli ultimi 30 anni. Tra le star che hanno fatto gli auguri a Madonna c'è anche Ariana Grande, che su Instagram le ha dedicato l'hashtag #QueenOfEverything, ossia Regina di Tutto. "Happy birthday loml @madonna #livingforlove #always #queenofeverything", ha scritto la Grande, che è una grande ammiratrice di Madonna su Instagram. Ariana Grande, attualmente impegnata in Giappone in un ciclo di concerti, ha ricordato molte volte che Madonna è la sua "musa ispiratrice". Chissà se Ariana riuscirà a riscuotere lo stesso successo della Ciccone? Certo, è ancora giovane ed ha ancora tanta strada da percorrere. Ricordiamo che Ariana Grande sta per lanciare la sua prima fragranza. "Sono sempre stata ossessionata dai profumi, porto circa sei diverse fragranze nella borsa, altre tre in valigia e minimo due nella mia macchina! Ho molti profumi preferiti, ma voglio davvero creare qualcosa che racchiude tutto ciò che amo. Ecco perché sono così entusiasta di creare il mio primo profumo!", ha asserito recentemente la Grande, che ha veramente una mania per i profumi. Intanto non possiamo che fare gli auguri a Madonna, che sembra ancora una ragazzina. La popstar non dimostra proprio i suoi 57 anni, merito di molto sport e alimentazione salutare. Madonna non teme la vecchiaia e ritiene che ancora oggi può fare tutto quello che faceva a 20 anni.

